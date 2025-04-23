Найбільше найманців вирушили в Росію з Непалу

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Лише в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року на війну проти України могли завербувати понад 1500 іноземців з Європи, Азії, Африки та США. Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Важные истории», який отримав доступ до витоку з єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи.

Іноземні найманці, які уклали контракт з російськими Збройними силами, вказали як адресу проживання єдиний пункт відбору на контракт – вулицю Яблочкова, будинок 5, будівлю 1.

Згідно з витоком бази ЄМІАС, майже три сотні іноземців «проживають» у квартирі під номером 302. Такий самий номер має кабінет медичного огляду у пункті вербування.

«З відкритих джерел ми підтвердили, що десятки іноземців з адресою на Яблочкова брали участь у війні в Україні. Деякі з них загинули або опинилися в полоні, але є й ті, хто прослужив увесь термін контракту і зміг звільнитися з лав ЗС РФ», – кажуть розслідувачі.

Вони також встановили країну походження понад 1300 іноземців, які пройшли через московський пункт відбору в період з квітня 2023 по травень 2024 року. Найбільше найманців, які вирушили в Росію, походять з країн Південної та Східної Азії (771 людина). На другому і третьому місцях – країни колишнього СРСР (523 людини) й Африка (72 людини).

Найбільше найманців вирушили в Росію з Непалу – московський пункт вербування відвідали щонайменше 603 людини з цієї країни. Згодом після розголосу в медіа влада Непалу попросила Кремль не набирати їхніх громадян до армії.

Утім непальці вступали до ЗС РФ і після заборони влади. Зазначається, у березні 2025 року непальців можна було зустріти не тільки в Україні, а й у Курській області РФ.

Воювати за Росію також приїжджають й громадяни країн Заходу. Журналісти виявили у витоку щонайменше 34 громадянина європейських країн і двох американців. Наприклад, до російської армії намагалися потрапити громадяни Латвії (чотири найманці), Болгарії (два найманці), Італії (два найманці), Франції (два найманці), Боснії і Герцеговини (два найманці).

Лідером серед країн Європи за кількістю іноземних найманців є «дружня» до Росії Сербія. Щонайменше вісім сербів пройшли через пункт відбору у Москві у 2023-2024 роках.

Ще 71 людина, яка долучились до російської армії, – родом з країн Близького Сходу, багато з яких також охоплені збройними конфліктами. Йдеться про найманців: із Єгипту (31 людина), Алжиру (семеро людей), Ірану (семеро людей), Іраку (двоє людей), Туреччини (двоє людей), Лівану (одна людина), Сирії (одна людина) тощо. Деякі з цих найманців уже встигли отримали російське громадянство.

Росія вербує до своєї армії й іноземців з африканських країн із високим рівнем безробіття та бідності. Так, через московський пункт відбору пройшли 26 громадян Гани, 10 громадян Камеруну, вісім громадян Сенегалу, шість громадян Нігерії, два громадянина Того та громадянин Сомалі.

Через один тільки пункт відбору на Яблочкова за рік із гаком пройшло щонайменше 523 людини з держав пострадянського простору. Більшість – вихідці з Таджикистану (86 людей), Узбекистану (71 людина), Білорусі (71 людина), Киргизстану (64 людини) і Казахстану (59 людей).

Як писав ZAXID.NET 23 квітня, бійці 49-го ОШБ «Карпатська Січ» захопили в полон африканського найманця із Сенегалу. Іноземця схопили на під час боїв на Торецькому напрямку.