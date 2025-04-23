Йдеться про незабудовану ділянку на між будинками на вул. Котляревського, 47 і 49

Понад 800 мешканців вул. Котляревського у Львові звернулися до прокуратури, поліції, депутатів міської ради та міського голови з вимогою не дозволити будівництво житлового комплексу впритул до історичної вілли. Ділянку намагається забудувати компанія «Вестгруп капітал», що належить Сергію Ткаченку – бізнес-партнеру львівського підприємця та члена партії «Варта» Романа Городечного. Мешканці Котляревського також звернулись й до представниці «Варти» у Львівській міській раді Наталії Шелестак, яка є кумою Городечного, звинувативши її у намірах забудувати проблемну ділянку.

Історія багаторічного спротиву

Йдеться про будівництво багатоквартирного житлового будинку на спокійній, сформованій переважно із дво- і триповерхової забудови, на вул. Котляревського, 49. Зараз на цій ділянці є невелике нежитлове приміщення і гаражі, а поруч – памʼятка архітектури – вілла «Людмила», збудована у 1905 році фірмою Івана Левинського на замовлення Антонія і Людмили Бобріхів.

Вілла "Людмила", поруч з якою планується будівництво багатоповерхівки. Фото Facebook/Архітектура Львова

Мешканці сусідніх будинків багато років виступають проти будівництва нового житлового будинку на своїй прибудинковій території та судилися з компаніями, які намагаються тут будувати. Раніше гаражі на вул. Котляревського, 49 належали ТзОВ «Дублянибудпостач». Компанія також планувала збудувати тут житло, однак у 2015 році через спротив мешканців будівництво так і не розпочали.

У 2018 році ТзОВ «Вестгруп капітал» викупило на цій ділянці два гаражі площею 23,2 м2 та 22,8 м2. Також ця компанія володіє суміжною земельною ділянкою площею 20,2 м2. У 2021 році депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу, якою дозволили житлове будівництво на вул. Котляревського, 49. У лютому 2022 року ще однією ухвалою ЛМР дозволила «Вестгруп капітал» розробити проєкт землеустрою, створюючи нову ділянку за рахунок площі сусідньої. Мешканці через суд скасували цю ухвалу, однак у липні 2023 року депутати прийняли нову. Зараз прокуратура оскаржує цю ухвалу в суді, однак, попри це, забудовник зареєстрував за собою цю ділянку.

«Ви стали депутаткою, щоб захищати львів’ян, а не створювати їм проблеми»

У квітні 2025 року мешканці сусідніх будинків зібрали понад 800 підписів і звернулись до міського голови Львова Андрія Садового, а також депутатів ЛМР із проханням не дозволити житлове будівництво на цій ділянці та звинуватили депутатів партії «Варта» в лобіюванні інтересів забудовника.

«Звертаємось окремо до Наталії Шелестак. Не думайте про гроші та квадратні метри. Ви стали депутаткою, щоб захищати львів’ян, а не створювати їм проблеми. Немає значення – Сокільники, чи затишний район на Котляревського – закон і справедливість мають бути однаковими для всіх. Одумайтесь», – йдеться у зверненні мешканців вулиці. Пишучи у зверненні про Сокільники, мешканці вул. Котляревського мають на увазі спроби розширення селища та будівництво впритул до аеропорта нових житлових кварталів на землях, якими володіють у тому у тому числі подружжя Городечних. Детальніше про це ZAXID.NET писав у тексті «Це буде не село, а райцентр на межі Львова».

Мешканці стверджують, що через їхній спротив на них постійно чинять тиск.

«На нас чинять постійний тиск. З нами постійно хтось намагається «домовитись». Але з нами не треба домовлятись – нас треба поважати. Ми не дозволимо знищити наш район заради вигоди окремих людей», – йдеться у листі мешканців.

Повний текст звернення мешканців вул. Котляревського у Львові:

Хто забудовник?

ТзОВ «Вестгруп капітал» входить у групу компаній бізнесмена Сергія Ткаченка – бізнес-партнера львівського підприємця і члена партії «Варта» Романа Городечного. Зокрема, їм належить компанія «Онгер Україна» – співінвестор логістичного хабу в Пасіках-Зубрицьких. Разом із ще одним бізнес-партнером Андрієм Немировським, обидва підприємці мають стосунок до імпортера елітних сирів та алкоголю «Регно Італія Уа». Сергій Ткаченко є її співзасновником та генеральним директором, Андрій Немировський – виконавчий директор, а дружина Романа Городечного Юлія Городечна також є серед власників цієї компанії.

Крім цього, у лютому 2022 року Сергій Ткаченко, Андрій Немировський, Роман Городечний, а також депутати Львівської міськради від «Варти» Валерій Веремчук, Орест Печенко, Наталія Шелестак та член виконкому Артем Хмиз, теж член «Варти», заснували Благодійну організацію «Центр волонтерства та захисту».

«За “Вестгруп капітал” стоїть бізнесмен Сергій Ткаченко – людина з грошима, звʼязками і впливом. Тим не менш, нам точно відомо, що до будівництва цього багатоквартирного житлового будинку має пряме відношення депутатка фракції “Варта” та голова бюджетної комісії міськради Наталія Шелестак, а також її кум Роман Городечний», – вказано у зверненні мешканців, що є у розпорядженні ZAXID.NET.

Голова ОСББ «Котляревського 49» Марія Баранова розповіла ZAXID.NET, що нове будівництво не лише загрожуватиме сусіднім віллам, а й буде незаконним, оскільки по обидва боки від ділянки розташовані памʼятки архітектури, і за законом довкола них є 20 м охоронної зони.

«У 2024 році відбулася зустріч між мешканцями, Сергієм Ткаченком і його адвокаткою Ольгою Галушко. Сергій Ткаченко говорив нам, щоб ми припинили спротив, адже він планує тут збудувати два невеликі будиночки – для себе і для сестри. А потім ми дізнаємось, що на містобудівну раду виносять проєкт багатоповерхівки», – каже Марія Баранова.

Додамо, що за адресою вул. Котляревського, 47 розташована вілла, збудована у 1903-1906 роках бюро Івана Левинського за проєктом Альфреда Захаревича. Ззовні вілла нагадує палац з вежею. По інший бік скандальної ділянки розташована вілла «Людмила», збудована у 1908 році також фірмою Івана Левинського. Зараз обидві вілли розквартировані.