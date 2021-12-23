Ділянка, через яку тривають суди, рзоташована на вул. Котляревського, 47

На засідання сесії Львівської міськради 23 грудня винесли ухвалу про забудову земельної ділянки в межах історичного ареалу Львова. Ділянка розташована на вул. Котляревського між двома пам'ятками архітектури і мешканці цих будинків зараз судяться із потенційним забудовником, бо вважають цю землю своєю прибудинковою територією.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,0934 га, яка розташована між будинками на вул.Котляревського,47 та вул. Котляревського, 49. У пояснювальній записці до проекту ухвали вказано, що ТзОВ «Вестгруп капітал» є власником двох двох гаражів на цій ділянці площею 23,2 м2 та 22,8 м2. Також ця компанія володіє суміжною земельною ділянкою площею 20,2 м2. Фірма «Вестгруп капітал» має намір збудувати житловий будинок на цій території, однак у документах не вказано об'єми майбутнього будівництва.

Земельна ділянка, на якій планують вести будівництво, розташована у зоні Ж-4 (будівництво до 4 поверхів). Проект ухвали передбачає визначення цільового призначення землі під житлову та громадську забудову.

Обидва будинки на вул. Котляревського, 47,49 є пам'ятками архітектури місцевого значення. Мешканці цих будинків уже багато років виступають проти будівництва нового житлового будинку на своїй прибудинковій території та судяться з компаніями, які намагаються тут будуватись. Раніше гаражі на вул. Котляревського, 47 належали ТзОВ «Дублянибудпостач», яке також планувало вести тут житлове будівництво. Згодом гаражі викупило ТзОВ «Вестгруп капітал» і зараз мешканці судяться з цією компанією за земельну ділянку, частину з якої вважають своєю прибудинковою територією.

В матеріалах однієї з судових справ вказано, що один з гаражів на цій території збудований самовільно. Окрім того, сама земельна ділянка також є спірною.

«Земельна ділянка була предметом судових розглядів. Відповідно до інформації юридичного департаменту, а також враховуючи звернення ОСББ №47 на вул.Котляревського у м. Львові та ОСББ «Ірис», управлінню земельних ресурсів департаменту містобудування рекомендовано не здійснювати жодних дій щодо надання такої земельної ділянки», – вказано в ухвалі суду за вересень 2020 року.

Окрім того, Франківський районний суд розглядав справу щодо скасування приватизації гаражів на вул. Котляревського, але справу наразі закрили через смерть позивача.

Проект ухвали, який винесли на засідання сесії ЛМР, стосується погодження розробки земельної документації. Це перша з двох ухвал, які необхідні для отримання земельної ділянки. У разі розробки проекту землеустрою компанія може звернутись до міськради за затвердженням цієї документації і отримати землю під будівництво.

За даними YouControl, ТзОВ «Вестгруп капітал» входить у гпупу компаній бізнесмена Сергія Ткаченка. Компанії цієї групи працюють в різних сферах: консалтинг, нерухомість, будівництво, торгівля комп’ютерною технікою, імпорт та реалізація алкогольних напоїв та делікатесів з Європи.