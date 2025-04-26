У момент наїзду чоловік лежав на залізничних коліях

Ввечері у п’ятницю, 25 квітня, у Львові пасажирський поїзд смертельно травмував чоловіка. Про це повідомив департамент цивільного захисту Львівської ОВА.

Як вказано у повідомленні, випадок трапився 25 квітня приблизно о 22:30 неподалік залізничної станції «Львів». Пасажирський потяг сполученням «Запоріжжя-Перемишль» збив чоловіка, який загинув від отриманих травм.

За даними поліції, загиблому мешканцю Львівського району 52 роки, у момент наїзду він лежав на залізничних коліях. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.