На Львівщині водійка легковика на смерть збила 45-річну велосипедистку
У п’ятницю, 25 квітня, неподалік смт Журавно на Львівщині сталась смертельна ДТП. Водійка автомобіля Chery Amulet збила 45-річну місцеву мешканку на велосипеді, яка загинула на місці ДТП.
Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОВА, аварія сталась 25 квітня близько 12:22 поблизу смт Журавно Стрийського району. Біля мосту через річку Свіча 27-річна місцева мешканка за кермом авто Chery Amulet збила велосипедистку – 45-річну мешканку селища Журавно.
Від отриманих травм жінка загинула на місці ДТП. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
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