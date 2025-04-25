Водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з рейсовим автобусом

У пʼятницю, 25 квітня, на виїзді з міста Борислав Дрогобицького району, трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автобуса із вантажівкою загинула 12-річна дівчинка, є постраждалі. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, близько 18:30 водій вантажівки MAN з причепом, 47-річний житель одного з сіл Дрогобицького району, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з рейсовим автобусом «Богдан», сполученням «Борислав – Східниця». На момент зіткнення в салоні автобуса перебувало 30 пасажирів, серед них – 12 дітей.

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Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка автобуса, 12-річна мешканка Дрогобицького району, незважаючи на зусилля медиків, померла. 29-річний автобуса та двоє його пасажирів: 69-річна жінка та 18-річний хлопець – усі мешканці Дрогобицького району – отримали тілесні ушкодження, їх доставили до медичного закладу.

Водія вантажівки затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.