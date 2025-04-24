Автомобіль Isuzu D-Max збив чоловіка на переході

У четвер, 24 квітня, на вул. Виговського, 48 у Львові автомобіль Isuzu D-Max збив чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалого госпіталізували у критичному стані.

За інформацією патрульної поліції та поліції Львівщини, ДТП сталася близько 11:00 на вул. Виговського, 48 (неподалік перехрестя з вул. Патона). 43-річний львів’янин за кермом пікапа Isuzu D-Max здійснив наїзд на 85-річного пішохода. За даними очевидців та фото й відео з місця події, ДТП сталася на пішохідному переході.

Слідчі встановлюють обставини аварії.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пішохода госпіталізували у важкому стані в лікарню святого Луки. За попередніми даними, в нього діагностували політравму, закриті переломи обох гомілок, закритий перелом кисті та множинні забої внутрішніх органів.