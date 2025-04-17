Cмертельна ДТП сталася на трасі біля Миколаєва

У середу, 16 квітня, у селі Бродки поблизу міста Миколаїв на Львівщині водій вантажівки Mercedes-Benz Actros на смерть збив 53-річного пішохода.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОВА та поліції Львівщини, ДТП сталася близько 21:00 вечора на трасі в селі Бродки Тростянецької громади. 56-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Actros, мешканець міста Славутич Київської області, здійснив наїзд на 53-річного пішохода, мешканця села Красів Тростянецької громади. Наїзд стався поза межами пішохідного переходу.

Вантажівкою керував мешканець Київщини

У результаті ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці. Обставини аварії розслідують правоохоронці. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ, яка передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.