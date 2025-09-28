Жидачівський районний суд Львівської області виніс вирок 28-річниій водійці Chery Amulet Марії Дзедзик, яка на смерть збила 45-річну велосипедистку. Суд призначив їй 3 роки іспитового терміну.

ДТП трапилась 25 квітня неподалік смт Журавно на Львівщині. Марія Дзедзик за кермом Chery Amulet їхала трасою Жидачів – Калуш та наїхала на місцеву мешканку, яка їхала на велосипеді. Від отриманих травм 45-річна жінка померла на місці.

У суді Марія Дзедзик свою провину визнала та погодилась із пропозицією прокуратури не досліджувати докази. Водійка пояснила, що того дня її засліпило сонце, тому вона не зауважила на дорозі велосипедистку та не встигла загальмувати. В суді вона попросила вибачення в родичів загиблої та зазначила, що сплатила їм моральну шкоду.

Враховуючи обставини справи, суддя Андрій Павлів визнав Марію Дзедзик винною у смертельній ДТП і призначив 5 років позбавлення волі з вилученням прав на 3 роки. Втім суд звільнив її від відбування покарання, замінивши увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.