ДТП трапилась на вул. Княгині Ольги, біля ЖК Greenville

У Львові літня жінка впала на дорогу під час посадки в маршрутку. Пасажирка важко травмувалась, а водій автобуса – поїхав. Поліція шукає очевидців події.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у пʼятницю, 26 вересня, близько 13:30 на вул. Княгині Ольги. 84-річна львівʼянка чекала на автобус на зупинці біля ЖК Greenville. Під час посадки в маршрутку вона впала на проїзну частину та травмувалася.

З травмами її госпіталізували до лікарні, а водій маршрутки з місця ДТП поїхав. Не відомо, чи бачив він пасажирку, чи ні.

Поліція шукає очевидців події та просить усіх, кому відома будь-яка інформація про ДТП, звернутися на лінію 102. Водіїв із відеореєстраторами, які їхали в той час на вул. Княгині Ольги, також просять поділитися записами.