Аналітики оцінювали європейський індекс міст

Львів посів друге місце у рейтингу використання електронних сервісів. Львів поступився лише Києву, який випередив його на 7 балів. Дослідження проводили серед 11 обласних центрів України за програмою «Прозорі міста», повідомляє пресслужба ЛМР.

«Програма „Прозорі міста“ з 2025 року почала фокусуватися на оцінці готовності українських муніципалітетів до інтеграції з Європейським Союзом. Тепер програма визначає так званий європейський індекс міст. Індекс побудований за тематичними блоками відповідно до європейських стандартів демократичного врядування, прозорості та цифровізації, а також з урахуванням рекомендацій Ради Європи та Європейської Комісії», – пояснив завідувач сектору з питань доброчесності та запобігання корупції Львівської міської ради Вʼячеслав Ломброзо.

Під час дослідження визначили 10 міських рад обласних центрів, а також Київ. Їх оцінювали незалежні аналітики, які співпрацюють з Transparency International Ukraine. Кожне місто аналізували за 40 критеріями зручності цифрової інфраструктури послуг для громадян і бізнесу.

Найвищі результати отримали:

Київ – 70 балів;

Львів – 63 бали;

Харків – 58 балів.

Найменше балів у Полтави (27) та Чернігова (32).

Попри рейтинг, усі обстежені міста мають:

електронні сервіси відстежування місця перебування комунального транспорту в режимі реального часу;

сервіс електронних петицій включно з архівом петицій;

електронний сервіс для онлайн-запису дітей до садків та можливість дистанційно відстежувати чергу.

«Індекс допомагає формувати план розвитку нових сервісів і пріоритезувати оновлення електронних послуг. А відповідність європейським стандартам цифровізації створює основу для подальшої інтеграції з міжнародними цифровими платформами та програмами підтримки», — додав Вʼячеслав Ломброзо.

У тематичному блоці, що стосується відкритості та взаємодії з громадськістю, Львів посів 3 місце.