Володимир Зеленський наголосив на необхідності впорядкування знакових дат в Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив Верховній Раді підготувати нові підходи щодо визначення календарних свят та подій. Про це він заявив під час вечірнього звернення 22 грудня.

За словами Володимира Зеленського, він спілкувався зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком та попросив його спільно з депутатами, урядовцям та представниками громадянського суспільства розробити «пропозиції по визначенню нових і логічних підходів» до святкових та визначних календарних днів.

«Бувають погані календарні збіги – і війна внесла багато таких змін. Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день із радянських часів і перших років незалежності – кілька зовсім різних професійних днів. Все це варто впорядкувати», – сказав Зеленський.

Про які саме дати йдеться, Зеленський не уточнив.

Президент звернув увагу на те, що зміну дати святкування Різдва відповідно до новоюліанського календаря, з 7 січня на 25 грудня, українці сприйняли легко. Він наголосив, що як і Різдво, інші дати мають бути «справедливими та коректними».

Нагадаємо, дату святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня змінили у липні 2023 року. Тоді ж парламент змінив дати святкування Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.