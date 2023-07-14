Верховна Рада України змінила дати святкування низки свят, зокрема – Різдва. Таким чином, тепер 7 січня – день, в який дотепер в Україні святкували Різдво, більше не буде вихідним. Це збігається з новим церковним календарем, на який цьогоріч перейшли УГКЦ та ПЦУ і який почне діяти з 1 вересня.

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, у п’ятницю, 14 липня, Верховна Рада ухвалила законопроект 9431, метою якого є «відмова від російської спадщини». За нього проголосував 241 народний депутат.

Після того, як закон набуде чинності, відбудуться такі зміни:

25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня)

15 липня – День Української Державності (замість 28 липня) (цей день збігається з датою вшанування пам’яті видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого);

1 жовтня – День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня) (пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці).

«Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня», – наголосив Железняк.

Запропоновані депутатами законодавчі зміни збігаються з новоюліанським церковним календарем, на який перейшли Українська греко-католицька церква та Православна церква України. УГКЦ оголосила про перехід на новий календар 6 лютого, а ПЦУ – 24 травня. Календарна реформа зачепить лише свята, які святкуються у сталі дати і не стосується тих, які мають рухомі дати (наприклад, Великодня та пов’язаним із ним свят). Новий церковний календар почне діяти з 1 вересня.