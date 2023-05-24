Єпископи ПЦУ зібралися на архиєрейський собор і ухвалили рішення перейти на новий календар

Православна церква України в середу, 24 травня, провела архиєрейський собор, де зібралися всі єпископи, який затвердив її перехід на новоюліанський календар. Це означає, що дати святкування нерухомих свят зміняться, пише BBC.

Про рішення архиєрейського собору стало відомо о 13:00 після його завершення. За нього проголосували майже всі єпископи. Проти проголосував лише один, ще один – утримався.

«Це рішення, на яке чекає від нас і більшість вірних нашої церкви, і більшість українського суспільства. Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов’янської, запровадити автокефальний устрій життя Церкви замість багатосотлітньої підлеглості. Не всі сприйняли ці рішення, не всі їх підтримали – але вони були вірними та життєво необхідними. Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії», – зазначив митрополит Епіфаній, коментуючи рішення архиєрейського собору.

Перехід ПЦУ на новий календар відбудеться з 1 вересня – саме тоді починається новий рік церковного календаря за григоріанським календарем. Таким чином Різдво парафіяни ПЦУ відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята, дати яких – сталі: наприклад, Покрова буде 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а Миколая – 6 грудня.

Для парафій буде передбачено перехідний період, впродовж якого вони зможуть ще залишатись на попередньому календарі, однак чітких термінів він не має. У повідомленні ПЦУ за підсумками архиєрейського собору наголошується, що парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість – «календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено».

Формально потім перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявили предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів, питання вже вирішене, з 1 вересня перехід буде.

Нагадаємо, раніше аналогічне рішення про перехід на новий календар з 1 вересня ухвалила УГКЦ. В обох випадках йдеться про зміну дат лише нерухомих свят, тоді як свята, які мають рухомі дати і прив’язані до дати святкування Великодня (пасхалія) відзначатимуть як і раніше. Йдеться, наприклад, про Вознесіння та Трійцю. Такий перехід зі старого юліанського календаря на новий без врахування Великодня називають новоюліанським календарем. Саме так робили і православні церкви Європи, які також зберегли різний підхід до вирахування Великодня з церквами григоріанського календаря.

Зазначимо, що 14 жовтня (попередня дата Покрови) і 7 січня (попередня дата Різдва) в Україні є вихідними. Православна церква України звернеться до влади перенести державні свята, які були прив'язані до релігійних. Так, 14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць, а також день УПА. Це також стосується дня державності на день пам'яті святого Володимира 28 липня, а тепер це буде 15 липня.

Зазначимо, що більшість православних церков живуть за новим календарем, а старим досі користувались лише церкви в Україні, Російська православна церква, Сербська і Грузинська. Із старих патріархатів ним користується тільки Єрусалимський. Таким чином, на юліанському календарі в Україні поки що залишається лише Українська православна церква Московського патріархату.