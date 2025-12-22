День перед Різдвом здавна вважали часом очищення, як духовного, так і домашнього

Святий вечір – особливий час для українських родин, який відзначають напередодні Різдва Христового. Це свято сповнене духовного сенсу, тиші та очікування дива. Воно поєднує християнські традиції з народними віруваннями, що передаються з покоління в покоління.

Коли Святий вечір у 2025 році

Святий вечір у 2025 році за новим церковним календарем припадає на 24 грудня. Саме цього дня українці відзначають переддень Різдва Христового та збираються родиною на святкову вечерю після появи першої зірки на небі.

Святвечір вважається одним із найважливіших і найдуховніших днів року. Він символізує очікування народження Ісуса Христа, мир, єдність родини та вдячність за прожитий рік. Традиційно цього вечора готують 12 пісних страв, серед яких головними є кутя та узвар, моляться разом і дотримуються спокою та злагоди в домі.

Народні традиції Святвечора

День перед Різдвом здавна вважали часом очищення, як духовного, так і домашнього. Люди з самого ранку прибирали оселю, завершували всі хатні справи та налаштовувалися на молитву. До появи першої зірки не їли, адже вона символізує народження Ісуса Христа і початок святкової вечері.

Підготовка оселі і святкового столу

До вечора в домі все мало бути чистим і впорядкованим. На стіл стелили свіжу скатертину, а під неї клали сіно як нагадування про ясла, в яких народився Христос. У кутах столу часто розміщували часник, вірячи, що він захищає дім від усього злого. Обов’язковим атрибутом була запалена свічка — символ світла, надії та Божої присутності.