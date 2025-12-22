Актору було 46 років

Американський актор Джеймс Ренсон, відомий роллю Зіггі Соботки в культовому серіалі HBO «Дроти», покінчив життя самогубством у віці 46 років. Про це повідомляє TMZ.

Зазначається, вчинив самогубство 19 грудня 2025 року. Причиною смерті стала асфіксія. Його знайшли мертвим у власному будинку в Лос-Анджелесі. Близькі друзі актора розповіли, що він боровся з депресією.

Джеймс Ренсон народився 2 червня 1979 року в Балтиморі. Акторську карʼєру розпочав на початку 2000-х, але справжній успіх до нього прийшов після зйомок у серіалі «Дроти» (The Wire), де він зіграв Зіггі Соботки – одного з найпам'ятніших персонажів проєкту.

Також він зіграв у мінісеріалі про війну в Іраку «Покоління вбивць». Ширшій аудиторії актор відомий за роллю дорослого Едді Каспбрака у фільмі «Воно-2» (2019), «Чорний телефон 2», «V/H/S/85» та низці незалежних кінопроєктів.