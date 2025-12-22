Ввечері понеділка, 22 грудня, на Сихові у Львові виникла пожежа в житловому девʼятиквартирному будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка. Ще одну постраждалу жінку шпиталізували.

Як повідомили в Сихівській районній адміністрації, загинув власник квартири віком орієнтовно 50 років. Його матір доправили до лікарні.

За інформацією ДСНС, займання виникло у квартирі на шостому поверсі будинку на вул. Кавалерідзе, 16. Там горіли речі домашнього вжитку на площі близько 20 м2. Пожежу вже ліквідували.

Займння виникло на шостому поверсі (фото ЛМР)

У будинку відсутнє електропостачання. На місці події працюють поліція та рятувальники.