Унаслідок пожежі ніхто не постраждав

В одному з багатоквартирних будинків у Чернівцях вибухнув бензиновий генератор. Після вибуху сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь і не дали розповсюдитися йому далі у квартирі.

Про це повідомили в ДСНС Буковини в четвер, 11 грудня. Пожежа трапилась увечері 10 грудня на вулиці Руській. Бензиновий генератор, який був встановлений на балконі квартири, вибухнув і загорівся. Вогонь охопив площу у два квадратні метри. Причина вибуху – наразі невідома, повідомила у коментарі «Суспільне.Чернівці» речниця пресслужби Чернівецького обласного управління ДСНС Мирослава Іванчук.

За інформацією ДСНС, встановлювати паливні генератори на балконах заборонено через високий ризик отруєння чадним газом та пожежі. Генератори мають стояти тільки на відкритому повітрі на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей та інших будівель, або в технічному приміщенні з потужною вентиляцією.

Розміщення генератора у невідведених для цього місцях та біля легкозаймистих матеріалів є порушенням правил пожежної безпеки. За це передбачений штраф у розмірі 1 700 гривень.