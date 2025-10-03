У класах навчатимуть, як поводитися під час небезпечних ситуацій

Десять шкіл Чернівецької області отримають обладнання для класів підготовки до надзвичайних ситуацій. У Чернівцях такі класи передадуть двом навчальним закладам, розповіли в коментарі ZAXID.NET в пресслужбі Чернівецької обласної військової адміністрації. Обладнання для шкіл придбають за гроші від транскордонного проєкту, який реалізується на Буковині та Сучавського повіту Румунії.

Загалом, на втілення цього проєкту для регіонів обидвох країн передбачено близько 400 тис. євро. Десять комплектів обладнання для класів підготовки до надзвичайних ситуацій отримають такі навчальні заклади:

Мамалигівський ліцей;

Новоселицький ліцей №1;

Ванчиковецький ліцей;

Глибоцький ліцей;

Туряцький ліцей;

Тереблеченський ліцей;

Герцаївський комунальний ліцей №1 імені Георгія Асакі;

Горбівський ліцей;

Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей у Чернівцях;

Чернівецька гімназія №7.

Серед обладнання для кожного класу передбачено: інформаційні стенди, меблі, ноутбуки, телевізи. Також для навчання школярів придбають рятувальні круги, жилети, аптечки, ноші та засоби хімічного захисту, протигази тощо. У Чернівецькій ОВА зазначили, що заплановано провести 30 заходів, в яких візьмуть участь 700 школярів і вчителів із 10 шкіл області.

Бюджет проєкту під назвою ROUA00270 «SHIELD – Identification of Hazards and Educational Learning for Disaster Prevention» («Шкільна ідентифікація небезпек і освіта місцевих катастроф») для обидвох країн становить майже 400 тис. євро, з яких грант ЄС – 358, 8 тис. євро, а співфінансування партнерів – 39, 8 тис. євро. Реалізація проєкту триватиме 12 місяців.

Проєкт фінансується ЄС через програму Interreg IV-A NEXT Румунія – Україна 2021 –2027. Основна його мета – підвищити рівень безпеки життя мешканців транскордонної території – Чернівецької області та Сучавського повіту.