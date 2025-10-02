Громади Буковини отримали 10 нових шкільних автобусів
У транспорті передбачені місця для людей з інвалідністю
До теми
Десятьом громадам Чернівецької області передали нові шкільні автобуси. Транспорт для шкіл закупили за умови співфінансування – частину вартості покрив державний бюджет, а ще частину доплатили сільські та міські ради з власних коштів.
Про передачу автобусів повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Транспорт доправили в Чернівці, де відбулося вручення ключів від автобусів головам громад. З обласного центру вони поїхали в села та міста Буковини.
Зокрема, нові шкільні автобуси отримали такі громади області:
- ️Глибоцька;
- Кельменецька;
- Клішковецька;
- Конятинська;
- Кострижівська;
- Магальська;
- Недобоївська;
- Селятинська;
- Сучевенська;
- Усть-Путильська.
За даними Чернівецької ОВА, це інклюзивні автобуси, які придбані за кошти держбюджету та співфінансуванням у межах програми Ukraine Facility.
Додамо, що програма Ukraine Facility – це спеціальний проєкт підтримки України від Європейського Союзу на 2024-2027 роки, який передбачає надання до 50 мільярдів євро для фінансування держбюджету, стимулювання інвестицій та надання технічної допомоги. Програма покликана підтримати Україну в умовах війни, сприяти її модернізації, відбудові та просуванню на шляху до членства в ЄС.