Автобуси купили за гроші громад та держбюджету

Десятьом громадам Чернівецької області передали нові шкільні автобуси. Транспорт для шкіл закупили за умови співфінансування – частину вартості покрив державний бюджет, а ще частину доплатили сільські та міські ради з власних коштів.

Про передачу автобусів повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Транспорт доправили в Чернівці, де відбулося вручення ключів від автобусів головам громад. З обласного центру вони поїхали в села та міста Буковини.

Зокрема, нові шкільні автобуси отримали такі громади області:

️Глибоцька;

Кельменецька;

Клішковецька;

Конятинська;

Кострижівська;

Магальська;

Недобоївська;

Селятинська;

Сучевенська;

Усть-Путильська.

За даними Чернівецької ОВА, це інклюзивні автобуси, які придбані за кошти держбюджету та співфінансуванням у межах програми Ukraine Facility.

Додамо, що програма Ukraine Facility – це спеціальний проєкт підтримки України від Європейського Союзу на 2024-2027 роки, який передбачає надання до 50 мільярдів євро для фінансування держбюджету, стимулювання інвестицій та надання технічної допомоги. Програма покликана підтримати Україну в умовах війни, сприяти її модернізації, відбудові та просуванню на шляху до членства в ЄС.