До гасіння залучили підрозділи з Великого Березного, Перечина та Ужгорода

Ввечері 10 грудня на території Свято-Покровського чоловічого монастиря УПЦ МП в селі Кострина Ужгородського району сталася пожежа. Вогонь знищив келію монахів, обійшлося без постраждалих.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області у четвер, 11 грудня, осередком займання стало дерев’яне одноповерхове приміщення з мансардним поверхом, де наразі ніхто не проживає. Першими полум’я помітили священнослужителі, які мешкають неподалік. Вони одразу прибігли на місце події та повідомили про пожежу службу порятунку.

«До гасіння залучили підрозділи з Великого Березного, Перечина та Ужгорода, а також добровольців з села Волосянка. Пожежа швидко поширювалася дерев’яними конструкціями, однак загрози для розташованої поруч пам’ятки архітектури – церкви Покрови Пресвятої Богородиці – не було», – зазначили в ДСНС.

Рятувальники проклали магістральні лінії та організували забір води з місцевого ставка. Завдяки цьому пожежу площею 170 м2 вдалося ліквідувати за 2,5 години. Вогонь знищив дерев’яну будівлю келії. Що стало причиною займання – встановлюють правоохоронці.

Додамо, чоловічий скит УПЦ МП в селі Кострина розташований поблизу пам’ятки архітектури національного значення – дерев’яної церкви Пресвятої Богородиці, зведеної у 1645 році в селі Сянки на Львівщині. У 1703 році громада села Кострина викупила храм і перевезла його на теперішнє місце.