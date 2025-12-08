Пожежа сталася у сауні розважального комплексу Maximus

В Ужгороді сталася пожежа у сауні спортивно-розважального комплексу по вул. Гленца. Вогонь знищив приміщення, обійшлося без постраждалих.

Про пожежу, що сталася близько 22:00 6 грудня, у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області повідомили у понеділок, 8 грудня. За інформацією ZAXID.NET, зайнялася сауна спортивно-розважального комплексу Maximus по вул. Гленца 1. Площа пожежі склала 20 м2.

«На місце події прибули вогнеборці двох пожежно-рятувальних частин, які переконавшись, що всередині нікого немає, взялися до гасіння. Включившись в апарати захисту органів дихання та зору, вони ліквідували пожежу за 45 хвилин», – зазначили в ДСНС.

Вогонь знищив приміщення та пошкодив зону відпочинку. Що стало причиною загоряння, з’ясовують правоохоронці.