Пожежа сталася у селі Нижня Апша Тячівського району

У селі Нижня Апша Тячівського району виникла пожежа на території відпочинкового комплексу. Під час гасіння вогню постраждав 44-річний власник комплексу – його госпіталізували з важкими опіками

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 5 вересня, пожежа сталася напередодні. За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про відпочинковий комплекс Futsur, розташований по вул. Журжень у Нижній Апші.

До служби порятунку зателефонували місцеві мешканці, які намагалися загасити вогонь самотужки.

«Першими прибули пожежники з Центру безпеки громадян, а згодом приєдналися бійці місцевої пожежної команди селища Тересва та рятувальники з Тячева. Вогонь охопив будівлю та техніку, площа пожежі становила 300 м2. Її вдалося ліквідувати за 2,5 години», – зазначили рятувальники.

Під час ліквідації пожежі важкі опіки та ураження дихальних шляхів отримав власник комплексу. Його госпіталізували до Тячівської лікарні. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.