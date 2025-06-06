Приміщення двох сусідніх турбаз та соляну кімнату вдалося врятувати

У ніч на 6 червня у селищі Солотвино Тячівського району загорівся двоповерховий дачний будинок та другий поверх бази відпочинку. Приміщення ще двох турбаз та соляну кімнату вдалося врятувати.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, про загорання на території баз відпочинку по вул. Озерна у Солотвині місцеві мешканці повідомили в 00:35. Вогонь охопив кілька будівель.

«До гасіння залучили декілька підрозділів ДСНС із Великого Бичкова та Тячева. Також допомагали вогнеборці місцевої пожежної команди Тересви та Центру безпеки громадян Солотвинської громади. О 2:08 їм вдалося локалізувати пожежу на площі 400 м2, а о 3:30 вогонь повністю ліквідували», – зазначили в ДСНС.

Пожежею знищено навіс, двоповерховий дачний будинок, крівлю та другий поверх бази відпочинку. Приміщення двох сусідніх турбаз та соляну кімнату вдалося врятувати. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.