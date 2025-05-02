Пожежа сталася біля села Майдан Хустського району

Ввечері 1 травня загорілися лісова підстилка та чагарники в урочищі «Рудавець» поблизу гірського села Майдан на Хустщині. Пожежу ліквідовували майже чотири десятки рятувальників разом з працівниками лісгоспу.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 2 травня, площа пожежі склала 12 гектарів, а гасіння вогню ускладнювали важкодоступна гірська місцевість, густі зарості та поривчастий вітер із постійною зміною напрямків.

«Протягом 5,5 годин близько 37 рятувальників із Міжгір’я та Хуста за підтримки двох пожежних автомобілів боролися з вогнем. До них також приєдналися й працівники лісового господарства», – зазначили в ДСНС

Пожежу ліквідували о 22:26, не дозволивши вогню перекинутися на ліс.