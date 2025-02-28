Пожежа сталася у селі Нове Клинове Берегівського району

У п’ятницю, 28 лютого, у селі Нове Клинове Берегівського району сталася пожежа. У кімнаті будинку виявили тіла 70-річного господаря та 48-річної жінки, яка навідалася до чоловіка в гості.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про загорання в будинку на вулиці Шевченка в с. Нове Клинове рятувальники отримали близько 12:00.

«На виклик виїхали вогнеборці Виноградова, селища Вилок, а також двох місцевих пожежних команд Пийтерфолвівської громади із сіл Неветленфолу та Пийтерфолво. В одній із кімнат виявили тіла 70-річного господаря та 48-річної жінки, яка навідалася до чоловіка в гості», – зазначили в ДСНС.

Пожежу на площі 80 м2 загасили за годину. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.