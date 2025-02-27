Пожежа сталася у селі Страбичово Мукачівського району

Ввечері 26 лютого в одному з будинків села Страбичово Мукачівського району сталася пожежа. На місці події виявили тіла 73-річної жінки та її 42-річного сина.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 27 лютого, пожежу на вул. Станційній у Страбичові помітили перехожі і викликали рятувальників.

«До їхнього приїзду 74-річний чоловік, який пересувався на кріслі колісному, зміг вибратися назовні з палаючої оселі та повідомити, що всередині залишаються його 73-річна дружина та 42-річний син. Попри зусилля рятувальників, під час розвідки пожежі було виявлено тіла жінки та її сина», – зазначили в ДСНС.

Пожежу на площі 100 м2 ліквідували за дві години. Що стало причиною загорання, з’ясовують правоохоронці.