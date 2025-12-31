Сергій Булега лише нещодавно поновився на посаді через суд

У Кіцмані 18-річний чоловік жорстоко побив голову Кіцманської громади Сергія Булегу. Інцидент трапився у вечері 30 грудня біля одного з магазинів міста. Поліція розпочала розслідування бійки. Відомо також, що Сергій Булега зараз знаходиться у лікарні, в нього діагностували травми середньої тяжкості.

Про побиття міського голови Кіцмані повідомили в чернівецькому телеграм-каналі видання «ЧАС» вранці 31 грудня. Зазначили, що Сергій Булега знаходиться у реанімації лікарні. В нього зламний ніс та забої тіла. Також у виданні вказали, що бійка між міським головою і одним із місцевих молодиків виникла ніби-то через зауваження Сергія Булеги щодо поведінки хлопця.

Власні джерела ZAXID.NET в правоохоронних органах підтвердили, що розслідують побиття міського голови Кіцмані. Офіційно в поліції зазначають, що все почалося з конфлікту між 18-річним та 46-річним чоловіками біля однієї з крамниць. Далі інцидент переріс у бійку. У результаті події старшого із чоловіків з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, повідомили в поліції Буковини у середу, 31 грудня.



Мер Кіцмані Сергій Булега звернувся до поліції із заявою. Правоохоронці внесли подію до ЄРДР за ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

До поліції також звернулася і матір 18-річного чоловіка щодо побиття її сина. Тож правоохоронці зареєстрували ще одне кримінальне провадження за ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі проводять відповідні судово-медичні експертизи. Досудові розслідування тривають.

Додамо, що Сергія Булегу лише нещодавно Сьомий апеляційний адміністративний суд поновив на посаді міського голови Кіцмані. Адже майже рік тому депутати Кіцманської міськради під час сесії звільнили його від виконання обов’язків, аргументуючи це тим, що він не дбає за громаду.

У жовтні 2020 року Сергій Булега був втретє обраний міським головою Кіцмані. У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Сергія Булегу орденом «За заслуги» ІІ ступеня. 23 червня 2022 року він під час позачергової сесії Кіцманської міської ради повідомив присутніх про своє рішення проходити військову службу. У січні 2023 року Булега повернувся зі служби в Збройних силах України та приступив до роботи.