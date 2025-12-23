Сергія Булегу обрали мером під час виборів у жовтні 2020 року

Сьомий апеляційний адміністративний суд 23 грудня ухвалив рішення, яким задовольнив позовну заяву колишнього міського голови міста Кіцмань Сергія Булеги. Депутати Кіцманської міськради під час сесії звільнили його з посади у січні 2025 року. Тоді Сергій Булега повідомив, що оскаржуватиме це рішення в суді. Слухання по справі тривали майже рік.

Спочатку Сергій Булега звертався в Чернівецький адміністративний суд, однак його заяву відхилили. Тоді він подав позов в Сьомий апеляційний адміністративний суд. У коментарі «Молодому буковинцю» ексмер повідомив, що за кілька тижнів повернеться на роботу в Кіцманську міську раду.

«Сьомий апеляційний суд сьогодні поновив мене на посаді міського голови та визнав незаконним моє звільнення 7 січня 2025 року», – розповів Сергій Булега.

Міський голова зазначив, що після рішення суду він має отримати оригінал цього рішення. Потім звернутися до виконавчої служби і до державного реєстратора, щоб його зареєстрували на посаді голови. За рішенням суду Сергія Булегу мають поновити з тієї дати, з якої звільнили – 7 січня 2025 року, а також виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 7 січня 2025 по 23 грудня 2025 року. Окрім того, з Кіцманської міської ради стягнуть 10 тис. грн на оплату юридичної допомоги. Рішення Сьомого апеляційного адміністративного суду посадовці Кіцманської міської ради можуть оскаржувати у Верховному суді України.

Додамо, що причиною звільнення мера Кіцмані стало те, що, на думку депутатів, Сергій Булега не дбав за місто. Він нібито не захищав інтереси громади, зокрема, не сприяв облаштуванню укриттів у садочках та школах.

Зазначимо, 42-річний Сергій Булега був обраний міським головою Кіцмані на місцевих виборах у жовтні 2020 року. Це його третє поспіль обрання на посаду мера: до цього Сергій Булега перемагав на виборах міського голови у 2010 та 2015 роках. У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Сергія Булегу орденом «За заслуги» ІІ ступеня. 23 червня 2022 року він під час позачергової сесії Кіцманської міської ради повідомив присутніх про своє рішення проходити військову службу. У січні 2023 року Булега повернувся зі служби в Збройних силах України та приступив до роботи.