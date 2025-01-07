Сергій Булега оскаржуватиме це рішення в суді

На Буковині депутати Кіцманської громади під час сесії 7 січня проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Булеги. За таке рішення свої голоси віддало 19 обранців, «проти» виступило 3. В коментарі місцевих ЗМІ Сергій Булега зазначив, що оскаржуватиме таке рішення в суді. Також «Чернівецький промінь» повідомляє, що ексміський голова забрав печатку і перешкоджає подальшій роботі сесії.

На сесії Кіцманської міської ради 7 січня депутати таємним голосуванням проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Булеги. Про це стало відомо з відео-трансляції Кіцманської міської ради у Facebook Загалом таке рішення підтримали 19 депутатів, троє проголосували «проти».

З трибуни перед голосуванням депутати пояснили, що Сергій Булега нібито не захищає інтереси громади, зокрема в багатьох садочках та школах досі не має укриттів, повідомило «Суспільне.Чернівці».

«Його неефективне управління призвело до погіршення умов життя жителів громади, послаблення обороноздатності. Не виконує посадові обовʼязки належним чином, чим систематично порушує закони України», – зачитав депутат Олександр Андрієць з трибуни.

Серед нібито неефективного управління Андрієць назвав відсутність укриттів у школах і садках, невиконання приписів ДСНС щодо протипожежної безпеки у школах, відсутність громадських вбиралень, стан харчоблоків, аварійний стан доріг, проблеми з водопостачанням та високу ціну на воду, систематичне невиконання регламенту, незаконне звільнення керівників, зокрема директора Кіцманського ліцею.

Міський голова Кіманської громади вважає таке рішення незаконним та планує оскаржувати його в суді. Щодо звинувачень через свою роботу, то Сергій Булега додав, що вони не доведені законно, а отже не мають ніякої підстави.

Також депутати проголосували за припинення повноважень згідно з заявою секретаря міської ради Івана Семенюка. 22 депутати проголосували «за», 2 – «проти». Рішення має набрати чинності з дня підписання. Окрім того, під час сесії депутати також проголосували за обрання нового секретаря. Ним стала Інна Веденівська з села Валява з партії «Слуга народу». За неї проголосувало 20 депутатів, один – «проти». Вона аткож виконуватиме обов’язки міського голови до наступних виборів.

Зазначимо, 42-річний Сергій Булега був обраний міським головою Кіцмані на місцевих виборах у жовтні 2020 року. Це його третє поспіль обрання на посаду мера міста: до цього Сергій Булега перемагав на виборах міського голови у 2010 та 2015 роках. У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Сергія Булегу орденом «За заслуги» ІІ ступеня. 23 червня 2022 року він під час позачергової сесії Кіцманської міської ради повідомив присутніх про своє рішення проходити військову службу з 25 червня 2022 року. У січні 2023 року Булега повернувся зі служби в Збройних Силах України та приступив до роботи.