На ділянці розташовані лабіринти невеличких печер, з яких б'ють дежерела

В Чернівецькій області пам’ятку природи «Совицькі понори» вартістю 1,5 млрд грн незаконно здали в оренду приватному підприємцю. На земельній ділянці площею 16 га розташовані водойми. Ці ставки бізнесмен використовує для вирощування, вилову та продажу риби різних видів. Однак згідно із українським законодавством на території пам’ятки природи така діяльність заборонена.

Прокурори Чернівецької області подали позов до Господарського суду, щоб оскаржити рішення про передачу в оренду земель пам’ятки природи «Совицькі понори» на Буковині, вартістю 1,5 млрд грн. Рішення прийняли в

Кіцманській громаді і відповідно до нього підприємцю з порушеннями передано в оренду понад 26 га земель.

«Правоохоронці встановили, що у 2021 році міська рада надала підприємцю в оренду землі водного фонду на території колишнього Кіцманського району, з яких 16 га належать до природно-заповідного фонду.

Йдеться про карстово-спелеологічну пам’ятку природи місцевого значення “Совицькі понори”», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 12 січня.

Підприємець використовує зазначені ділянки для зайняття рибним промислом. В прокуратурі також повідомили, що згідно з законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України» заборонено здійснювати будь-яку діяльність в межах пам’ятки природи, адже це може порушити хід природних процесів і може заподіяти шкоду заповідному об’єкту.

Додамо, що Совицькі понори – це карстово-спелеологічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована вона в межах Кіцманської міської громади Чернівецького району Чернівецької області, на північний схід від села Кліводин. Її площа становить 21,5 га. Статус пам’ятки «Совийькі понори» отримали в 1992 році. Зробили це для того, щоб зберегти унікальні карстові понори – висхідні напірні джерела-воклюзи у заболоченому днищі долини річки Совиця Заставнівська.