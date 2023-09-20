Активісти опублікували фото, як позашляховик Mercedes-Benz ML 400 CDI заїжджає у озеро Герешаска

Днями у соцмережах обговорювали, як джипер заїжджав у високогірне озеро Герешаска, що у гірському масиві Свидовець на Закарпатті. Активісти у соцмережах публікували фото, на яких помітні номерні знаки, та просили поліцію та Держекоінспекцію відреагувати на цей інцидент. У середу, 20 вересня, у екоінспекції повідомили, що розшукали водія, склали на нього адмінматеріали, їх передадуть до суду.

У повідомленні Держекоінспекції у Закарпатській області вказано, що вони відреагували на допис громадської організації «Save Пікуй» у Facebook. Активісти опублікували фото, як позашляховик Mercedes-Benz ML 400 CDI заїжджає у озеро Герешаска, у цьому дописі також затегали сторінки екоінспекції та поліції.

На Закарпатті розшукали джипера, який заїхав у високогірне озеро Герешаска

У Держекоінспекції Закарпаття повідомили, що встановили порушника, склали відносно нього протокол, який скерують до суду. Також у екоінспекції наголосили, що озеро Герешаска належить до заповідника, тому такі проїзди є грубим порушенням.

«У зв’язку з тим, що деякі особи 6-8 жовтня запланували провести джип-тур до озера Герешаска, Державна екологічна інспекція у Закарпатській області проведе відповідні заходи реагування та попереджує громадян, що на підставі Розпорядження голови Закарпатської ОВА № 66 від 21.07.2023 року заборонено відвідувати лісові масиви регіону», – повідомили у Держекоінспекції Закарпаття.