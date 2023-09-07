Поліцейські розшукали організатора нелегальних джипінг-турів у Карапатах. Джипери їздили лісами та палили багаття, попри заборону. Поліція зазначає, що факт джипінгу помітили у соцмережах, згодом усіх учасників туру виявили у Львівській та Івано-Франківській областях. 28-річного львів’янина уже притягнули до адмінвідповідальності.

Як вказано у повідомленні поліції Закарпатської області з 7 вересня, днями під час моніторингу соцмереж поліцейські помітили порушення правил вимог пожежної безпеки у лісах Закарпаття. У селі Вільшани Хустського району невідомі заїхали на позашляховиках на територію лісового масиву та розводили багаття. Джипери самі зняли це на відео на виклали у соцмережах.

Правоохоронці почали перевірку та встановили, що група туристів була у екскурсійному турі, маршрут якого проходив через Івано-Франківську, Закарпатську та Львівську області. Маршрутом їхали чотири позашляховики. Поліцейські встановили особи усіх учасників туру, виявивши їх в Івано-Франківській та Львівській областях.

Поліцейські Закарпаття у співпраці зі співробітниками ДСНС у Закарпатській оперативно розшукали організатора джипінгу у Львові – 28-річного місцевого жителя. Його притягнули до адмінвідповідальності за ст.77 КУпАП (порушення вимог пожежної безпеки в лісах), тобто по суті за розведення багаття, а не за сам нелегальний тур. Ця стаття передбачає штраф до 105 грн.

Нагадаємо, що 21 липня 2023 року рішенням Ради оборони Закарпатської області заборонили відвідувати ліси й в’їжджати до них на транспортних засобах.