Міндовкілля розпочинає офіційний процес перетворення урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку

Кабінет Міністрів погодив клопотання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції «Межигір’я». Про це 24 червня повідомили у прес-службі Міндовкілля.

«Міндовкілля з ініціативи Прем’єр-міністра розпочинає офіційний процес перетворення урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку. Сподіваюся, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром як Феофанія, Маріїнський парк чи Голосіївський ліс», – розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Щоби урядова резиденція «Межигір’я» офіційно набула статусу парку-пам’ятки державного значення Міндовкілля має завершити усі юридичні процедури та підготувати відповідний проект указу президента.

До слова, за попередніми даними експертів, на території резиденції є дуже багате ландшафтне різноманіття.

Нагадаємо, мальовниче урочище біля Дніпра «Межигір’я» з 1935 року було державною резиденцією. Останньо, це була резиденція Віктора Януковича, яку він привласнив незаконно. Після втечі Януковича за кордон у лютому 2014 року територію відкрили для відвідувачів. Тут пропонували зробити дитячий оздоровчий центр. У 2017 році суд повернув «Межигір’я» у державну власність.