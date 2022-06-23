Сергій Булега відбуває на службу вже 25 червня

42-річний міський голова Кіцмані Сергій Булега мобілізований до Збройних сил України. На час відсутності мера його обов'язки виконуватиме перший заступник Олександр Миросяк. Сергій Булега повідомив, що відбуває на службу вже за кілька днів — у суботу, 25 червня.

Про призов на військову службу міський голова Кіцмані Сергій Булега повідомив під час позачергової сесії міськради у четвер, 23 червня. Зокрема, він зачитав розпорядження, відповідно до якого на час перебування у ЗСУ його обов'язки виконуватиме перший заступник Олександр Миросяк, сесії скликатиме та вестиме секретар міськради Петро Чуприна.

Також мер Сергій Булега зазначив, що у випадку припинення військового обов’язку та перебування на території громади, він повертається до виконання своїх повноважень без видання додаткового розпорядження.

У своєму зверненні до депутатів Сергій Булега також зазначив, що сам прийняв рішення піти служити. «Думаю, для Кіцмані це не є сенсацією, інформація розповсюджується по громаді дуже швидко. Для себе я прийняв це непросте, повірте, рішення служити в армії і на сьогодні я вважаю, що маю достатню кількість своїх працівників, щоб забезпечити нормальне функціонування громади», — сказав міський голова.

Сергій Булега також додав, що повністю довіряє своїм заступникам, апарату міськради, виконкому та депутатам: «За останні місяці вже нарешті немає чвар, немає таких непорозумінь, які були на початку нашої роботи, що дає мені впевненість стверджувати те, що мої заступники і керівництво міської ради, виконавчого комітету, а також депутати, виконком без моєї присутності зможуть забезпечити нормальне законне функціонування Кіцманської територіальної громади у кожному селі громади і місті Кіцмань», — наголосив мер.

Зазначимо, 42-річний Сергій Булега був обраний міським головою Кіцмані на місцевих виборах у жовтні 2020 року. Це його третє поспіль обрання на посаду мера міста: до цього Сергій Булега перемагав на виборах міського голови у 2010 та 2015 роках. У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Сергія Булегу орденом «За заслуги» ІІ ступеня.