Сергій Дейнеко очолив Луганський прикордонний загін

Колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди сигарет, мобілізували та призначили начальником Луганського прикордонного загону. Про це у вівторок, 3 березня, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

За його словами, Дейнеко призваний на військову службу по мобілізації. Відповідно до положень про проходження служби у ДПСУ, його призначили на посаду начальника Луганського прикордонного загону. Дейнеко очолив Третій прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

«На підставі закону України “Про військовий обов'язок” генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону», – розповів Демченко.

У ДПСУ уточнили, що попереднє звільнення генерала з військової служби за рішенням військово-лікарської комісії не обмежує можливості повторного проходження служби під час мобілізації.

Демченко додав, що рішення про призначення ексголови Держприкордонслужби ухвалене з урахуванням його попереднього досвіду у сфері оборони та керівництва підрозділами прикордонного відомства.

Генерал-лейтенант Сергій Дейнеко очолив Державну прикордонну службу в червні 2019 року. До призначення працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби. В часи АТО він був керівником Луганського прикордонного загону. 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Дейнеко залишає посаду керівника ДПСУ, однак причину не уточнив. 4 січня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ексголову ДПСУ призначили радником голови МВС.

НАБУ та САП викрили колишнього голову Державної прикордонної служби та чинного начальника відділу українського КПП на отриманні хабарів за контрабанду цигарок у четвер, 22 січня. Як з’ясували слідчі, протягом липня-листопада 2023 року прикордонники отримали мінімум 204 тис. євро хабарів. Загалом вони пропустили 68 авто з контрабандою за 3000 євро кожне. Щоб приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

30 січня Вищий антикорупційний суд призначив Дейнеці 10 млн грн застави. 2 лютого заставу внесли, однак хто саме – невідомо.