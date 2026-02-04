Сергія Дейнека підозрюють у контрабанді сигарет

За екскерівника Держприкордонслужби, генерал-лейтенанта Сергія Дейнека, підозрюваного у причетності до контрабанди сигарет, внесли заставу у 10 млн грн. Про це повідомила пресслужба ВАКС у коментарі «Українській правді» у середу, 4 лютого.

Як уточнили у виданні, за Дейнеку заставу було внесено 2 лютого іншою людиною, проте ким саме – не уточнюють.

Щодо другого підозрюваного у справі – начальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака – заставу у 2 млн грн внесено не було.

НАБУ та САП викрили колишнього голову Державної прикордонної служби та чинного начальника відділу українського КПП на отриманні хабарів за контрабанду цигарок у четвер, 22 січня. Протягом липня-листопада 2023 року прикордонники отримали мінімум 204 тис. євро хабарів. Загалом вони пропустили 68 авто з контрабандою за 3000 євро кожне. Як розповідали правоохоронці, щоб приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

У п'ятницю, 30 січня, Вищий антикорупційний суд призначив запобіжні заходи колишньому та чинному високопосадовцям Державної прикордонної служби.