ВАКС обрав запобіжний захід Сергію Дейнеці

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 30 січня, призначив запобіжні заходи колишньому та чинному високопосадовцям Державної прикордонної служби України, яких підозрюють у створенні схеми систематичного отримання хабарів. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«За клопотаннями детектива НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання детективів САП: колишньому голові ДПСУ призначили заставу у розмірі 10 млн грн, а начальнику відділу пункту пропуску – 2 млн грн. Правоохоронці не називають імен фігурантів, але стало відомо, що йдеться про Сергія Дейнеку та начальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака.

На обох підозрюваних покладено низку процесуальних обов’язків. Вони повинні прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, не залишати територію України без дозволу відповідних органів, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, а також здати на зберігання закордонні паспорти.

НАБУ та САП викрили колишнього голову Державної прикордонної служби та чинного начальника відділу українського КПП на отриманні хабарів за контрабанду цигарок у четвер, 22 січня. Протягом липня-листопада 2023 року прикордонники отримали мінімум 204 тис. євро хабарів. Загалом вони пропустили 68 авто з контрабандою за 3000 євро кожне.

Генерал-лейтенант Сергій Дейнеко очолив Державну прикордонну службу в червні 2019 року. До призначення працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби. В часи АТО він був керівником Луганського прикордонного загону.

2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Дейнеко залишає посаду керівника ДПСУ, однак причину не уточнив. 4 січня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ексголову ДПСУ призначили радником голови МВС.