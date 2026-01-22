Сергій Дейнеко та двоє посадовців ДПСУ отримали підозри в хабарництві

НАБУ та САП викрили колишнього голову Державної прикордонної служби та чинного начальника відділу українського КПП на отриманні хабарів за контрабанду цигарок. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у четвер, 22 січня.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені фігурантів, у повідомленні йдеться, що підозру отримав генерал та колишній голова ДПСУ. Раніше цього дня «Українська правда» повідомила про обшуки в ексголови Держприкордонслужби генерала Сергія Дейнека. Журналіст Віталій Глагола із посиланням на матеріали кримінального провадження та ухвалу суду повідомив про слідчі дії на КПП «Тиса» на Закарпатті.

Серед фігурантів справи – Сергій Дейнеко, начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби та колишня службова особа ДПСУ.

«За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду, – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Протягом липня-листопада 2023 року прикордонники отримали мінімум 204 тис. євро хабарів. Загалом вони пропустили 68 авто з контрабандою за 3000 євро кожне.

«Аби приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні. Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів – члени родин українських дипломатів у Європі», – повідомили правоохоронці.

Антикорупційні органи встановили, що наявність таких пасажирів дозволяла прикордонникам та митникам не оглядати авто. Зазначається, що фігуранти схеми в ДПСУ раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких потім стали учасниками контрабандної оборудки.

Сергію Дейнеку та іншим фігурантам провадження повідомили про підозри за ч. 4 ст. 27 ККУ, ч. 4 ст. 368 ККУ (хабарництво). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Що відомо про Сергія Дейнека

Генерал-лейтенант Сергій Дейнеко очолив Державну прикордонну службу в червні 2019 року. До призначення працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.

В часи АТО Дейнеко був керівником Луганського прикордонного загону. 2014 року за особливі заслуги його нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. 30 квітня 2020 року Сергій Дейнеко отримав звання генерал-майора.

2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сергій Дейнеко залишає посаду керівника ДПСУ. Яка була причина звільнення голови ДПСУ, Зеленський не уточнив.

За словами президента, Дейнеко продовжить роботу в системі МВС. 4 січня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ексголову ДПСУ призначили радником голови МВС.