Після звільнення з ДПСУ Сергій Дейнека став радником міністра внутрішніх справ Клименка

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії у колишнього голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека. Про це повідомила у четвер, 22 січня, «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Співрозмовники «УП» повідомили, що обшуки проводять в межах справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою сигарет.

У коментарі «Суспільному» НАБУ і САП не підтвердили і не спростували інформацію про обшуки в Дейнека. Водночас в МВС повідомили, що не мають інформації щодо слідчих дій антикорупційних органів.

«Сергій Дейнеко є радником міністра на громадських засадах і, за моєю інформацією, зараз проходить лікування», – сказала в коментарі журналістам речниця МВС Марʼяна Рева.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко очолив Державну прикордонну службу в червні 2019 року. До призначення працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.

В часи АТО Дейнеко був керівником Луганського прикордонного загону. 2014 року за особливі заслуги його нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. 30 квітня 2020 року Сергій Дейнеко отримав звання генерал-майора.

2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сергій Дейнеко залишає посаду керівника ДПСУ. Яка була причина звільнення голови ДПСУ, Зеленський не уточнив.

За словами президента, Дейнеко продовжить роботу в системі МВС. 4 січня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ексголову ДПСУ призначили радником голови МВС.