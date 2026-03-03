Прорив на магістральному водопроводі через самовільні роботи бульдозером приватної фірми

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо приватної фірми, яка пошкодила магістральний водопровід на Львівщині. Внаслідок аварії частина Львова залишилася без води.

У селі Домажир, що розташоване за 10 км від Львова, стався прорив на магістральному водопроводі через самовільні роботи бульдозером приватної фірми. Спецтехніка пошкодила магістральний водогін, внаслідок чого частина Львова залишилася без води. Зокрема, мова йде про 117 вулиць, а також 13 прилеглих населених пунктів. Для ліквідації аварії працівники «Львівводоканалу» працювали впродовж ночі. Також місто забезпечило підвіз для мешканців води на 22 локаціях.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна). Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі терміном на три роки.

Станом на вівторок, 3 березня, у «Львівводоканалі» повідомили про відновлення подачі води мешканцям.

«Процес відновлення триває. Після завершення ремонтних робіт система запускається поетапно: спочатку наповнюється магістральний водогін, далі резервуари, потім основні міські мережі, і лише після цього вода доходить до кварталів та будинків. На швидкість відновлення впливають відстань від магістралі, рельєф місцевості, поверховість забудови та поточний рівень споживання у місті. Запуск відбувається обережно, щоб уникнути різких перепадів тиску та можливих пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що самовільні роботи приватною технікою проводила м’ясопереробна компанія «Домажирські ковбаси». Редакція намагалася зв’язатися з керівництвом компанії, однак там повідомили, що Степанія Палій наразі перебуває у відпустці. Водночас у телефонній розмові Тарас Палій заперечив причетність фірми до виконання цих робіт.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, торгову марку «Домажирські ковбаси» пов’язують із фізичними особами-підприємцями Степанією Палій та Тарасом Палієм. Основним видом їхньої діяльності є виробництво м’ясних продуктів. На офіційному сайті компанії зазначено, що сімейний бізнес родина Паліїв веде з 1998 року. Виробництво позиціонують як сімейну справу з багаторічною історією та власними традиціями.

Окрім цього, за даними аналітичної системи, Тарас Палій є керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Ісот Палій», яка зареєстрована 20 листопада 2025 року у селі Домажир. Основним видом компанії також зазначено виробництво м’ясних продуктів.