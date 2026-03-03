Стан будівлі задовільний, однак вона потребує ремонту

«Укропошта» оголосила аукціон з продажу своєї будівлі біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську. Це друга спроба української компанії реалізувати нерухомість по вул. Привокзальній, 19.

Аукціон запланований на 11 березня. Будівлю площею 1,2 тис. м2 продають зі стартовою ціною у 19,98 млн грн, розмір мінімального кроку підвищення – майже 1 млн грн.

Як йдеться у паспорті торгів, стан будівлі – задовільний, однак вона потребує ремонту. Площа земельної ділянки – 0,1 га, річна сума земельного податку становить 55,2 тис. грн.

Уперше «Укрпошта» виставила на продаж будівлю по вул. Привокзальній, 19 у Франківську в серпні 2025 року, однак аукціон так і не відбувся.

Нагадаємо, у вересні 2025 року компанія за понад 50 млн грн продала своє приміщення у центрі Калуша. Також «Укрпошта» за 21,2 млн грн реалізувала на торгах комплекс будівель у центрі м. Яремче.