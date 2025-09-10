«Укрпошта» продала з аукціону комплекс будівель на проспекті Лесі Українки у Калуші. Найбільше за лот – 52 млн грн запропонував місцевий бізнесмен Володимир Богусевич.

Аукціон провели 9 вересня, за актив змагалися 6 учасників. Будівлю «Укрпошти», площею понад 2,6 тис. м2, продавали зі стартовою ціною у 15,3 млн грн. Під час торгів ціна зросла у три рази й переможцем всіх трьох раундів став підприємець Володимир Богусевич, запропонувавши за лот 52 млн грн.

Таким чином, вартість квадратного метра нерухомості у центрі Калуша обійшлася бізнесмену в 1,9 тис. грн.

За даними Opendatabot, Володимир Богусевич володіє компаніями «Омега-плюс», «Богрусс», «Волмир-плюс» та «Дюпонт-плюс», які займаються орендою майна та неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Окрім приміщення на проспект Лесі Українки, 19, «Укрпошта» планує продати ще одну будівлю у Калуші на вул. Привокзальній, 19. Однак на аукціон зі стартовою ціною у 19,9 млн грн, запланований на 9 вересня, ніхто не подався.