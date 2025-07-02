Для бригад «швидкої» купили 718 форм за 883 тис. грн

Антимонопольний комітет встановив змову учасників аукціону на закупівлю форменого одягу для Обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської області. «Компанія Текстиль груп» і «Спецторг трейд» отримали по 68 тис. грн штрафу.

Як повідомили в АМКУ 1 липня, фірми узгоджували свої дії під час підготовки та участі у торгах, які провели у 2023 році.

Йдеться про закупівлю форми для медиків «швидкої» в Івано-Франківській області. Учасниками аукціону стали ФОП Мосійчук Олег Вікторович, ТОВ «УМТК Трейд», «Компанія Текстиль груп» та «Спецторг трейд». Найвищу ціну – 1,1 млн грн запропонувала «Компанія Текстиль груп», тоді як пропозиція «Спецторг трейду» була найнижчою – 883 тис. грн.

З останньою і уклали договір на поставку 718 літніх костюмів та флісових курток. Вартість літнього костюму медиків (штани і куртка) склала 1232 грн, а куртки на флісі – 817 грн.

За змову під час аукціону ТОВ «Компанія Текстиль груп» і ТОВ «Спецторг трейд» оштрафували на 68 тис. грн. За інформацією Opendatabot, власниками ТОВ «Компанія Текстиль груп» і ТОВ «Спецторг трейд» є бізнесмени з Івано-Франківська Оксана Кидик та Олександр Ширина.