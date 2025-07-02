АМКУ викрив змову бізнесменів під час закупівлі форми для медиків «швидкої» на Прикарпатті
«Компанія Текстиль груп» і «Спецторг трейд» отримали по 68 тис. грн штрафу
Антимонопольний комітет встановив змову учасників аукціону на закупівлю форменого одягу для Обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської області. «Компанія Текстиль груп» і «Спецторг трейд» отримали по 68 тис. грн штрафу.
Як повідомили в АМКУ 1 липня, фірми узгоджували свої дії під час підготовки та участі у торгах, які провели у 2023 році.
Йдеться про закупівлю форми для медиків «швидкої» в Івано-Франківській області. Учасниками аукціону стали ФОП Мосійчук Олег Вікторович, ТОВ «УМТК Трейд», «Компанія Текстиль груп» та «Спецторг трейд». Найвищу ціну – 1,1 млн грн запропонувала «Компанія Текстиль груп», тоді як пропозиція «Спецторг трейду» була найнижчою – 883 тис. грн.
З останньою і уклали договір на поставку 718 літніх костюмів та флісових курток. Вартість літнього костюму медиків (штани і куртка) склала 1232 грн, а куртки на флісі – 817 грн.
За змову під час аукціону ТОВ «Компанія Текстиль груп» і ТОВ «Спецторг трейд» оштрафували на 68 тис. грн. За інформацією Opendatabot, власниками ТОВ «Компанія Текстиль груп» і ТОВ «Спецторг трейд» є бізнесмени з Івано-Франківська Оксана Кидик та Олександр Ширина.