Під час повномасштабної війни чоловік уклав річний контракт із Державною прикордонною службою, але не зміг звільнитись зі служби після його завершення. Начальник без згоди військового продовжив термін дії контракту, через що той звернувся до суду. Львівський окружний адмінсуд визнав протиправним та скасував наказ начальника про продовження терміну дії контракту.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, у лютому 2024 року позивач уклав контракт про проходження військової служби у ДПСУ на один рік. Відповідно до пп. «ж» п.3 ч.5 ст.26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» контракт припиняється, а військовослужбовця звільняють, якщо після терміну дії контракту він добровільно не захоче продовжити службу.

За словами позивача, він не хотів продовжувати службу, але начальник видав наказ про продовження терміну дії контракту без його згоди. Позивач вважає це протиправним, тому звернувся до суду.

Цю справу розглянула суддя Уляна Братичак, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

«Самостійне продовження відповідачем терміну дії контракту понад встановлені строки на період дії воєнного стану суперечить п.2 ч.8 ст.23 Закону №2232-XII та абз.9 п.41 Положення №1115/2009 та п.3 частини п’ятої статті 26 Закону №2232-XII», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов прикордонника, визнавши протиправним та скасувавши наказ про продовження терміну дії контракту понад встановлені строки на період дії воєнного стану. Рішення ще можна оскаржити.