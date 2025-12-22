За три СЗЧ суд призначив львів’янину п’ять років тюрми
Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок військовому зі Львова, який протягом року тричі втікав зі служби. Через СЗЧ старший солдат проведе п’ять років у тюрмі.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, львів’янин Андрій Ч. є механіком-водієм гірсько-штурмового взводу однієї з військових частин. Протягом 2024 року військовослужбовець тричі вчиняв СЗЧ. Із січня по лютий він був відсутній на службі близько двох тижнів, ще місяць – із березня по квітень, після цього знову вчинив СЗЧ на майже півтора року. Щодо старшого солдата порушили кримінальну справу через самовільне залишення частини.
У суді львів’янин Андрій Ч. визнав свою провину у вчиненні СЗЧ та просив суд його суворо не карати. У вироку не вказані причини, чому військовий вчинив три СЗЧ.
Цю справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав старшого солдат винним у трьох випадках СЗЧ, призначивши покарання – п’ять років тюрми. На вирок суду ще можна подати апеляцію.