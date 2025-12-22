Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок військовому зі Львова, який протягом року тричі втікав зі служби. Через СЗЧ старший солдат проведе п’ять років у тюрмі.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, львів’янин Андрій Ч. є механіком-водієм гірсько-штурмового взводу однієї з військових частин. Протягом 2024 року військовослужбовець тричі вчиняв СЗЧ. Із січня по лютий він був відсутній на службі близько двох тижнів, ще місяць – із березня по квітень, після цього знову вчинив СЗЧ на майже півтора року. Щодо старшого солдата порушили кримінальну справу через самовільне залишення частини.

У суді львів’янин Андрій Ч. визнав свою провину у вчиненні СЗЧ та просив суд його суворо не карати. У вироку не вказані причини, чому військовий вчинив три СЗЧ.

Цю справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав старшого солдат винним у трьох випадках СЗЧ, призначивши покарання – п’ять років тюрми. На вирок суду ще можна подати апеляцію.