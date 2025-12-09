Військова частина відмовила у звільненні зі служби солдату для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності. Причиною відмови є те, що у жінки є ще один син, який нібито може за нею доглядати. У матеріалах справи вказано, що другий син теж є військовим. Суд задовольнив позов та зобов’язав військову частину звільнити солдата зі служби.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, матір позивача має другу групу інвалідності через психічний розлад та потребує постійного догляду. У жінки є двоє синів, які є військовослужбовцями. Одного із синів вона обрала для здійснення постійного догляду, але військова частина відмовила йому у звільненні за сімейними обставинами. Солдат вважає рішення протиправним та звернувся до суду, щоб його скасувати.

У відмові військової частини вказано, що у матері позивача є інший син, який міг би за нею доглядати. Цю справу розглянула суддя Галина Морська, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У матеріалах справи вказано, що обидва сини жінки є військовими.

«Проходження військової служби накладає на військовослужбовця суворі обмеження щодо свободи пересування та виконання будь-яких додаткових обов’язків, не пов’язаних із військовою діяльністю. Відтак сама його фізична присутність в Україні не свідчить про можливість здійснення догляду за непрацездатним членом сім’ї», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов солдата, визнавши відмову військової частини звільнити його зі служби протиправною та зобов’язавши прийняти відповідне рішення. На рішення суду ще можна подати апеляцію.