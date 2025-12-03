У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що він втік зі служби через погане самопочуття після контузії

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок військовому, який самовільно залишив частину (СЗЧ) та понад рік проводив час на власний розсуд. У його помешканні також знайшли осколкову гранату. У суді солдат сказав, що вчинив СЗЧ через погане самопочуття після отримання контузії. Йому призначили покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, військовослужбовець із Львівщини Роман Д. наприкінці липня 2024 року вчинив СЗЧ та проводив час на власний розсуд до початку жовтня 2025 року, коли працівники поліції його затримали та вилучили осколкову гранату. Щодо солдата порушили кримінальні справи за фактом СЗЧ та зберігання боєприпасу.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що він втік зі служби через погане самопочуття після контузії. Стверджує, що просив командування дати відпустку, але отримав відмову. Щодо гранати, то Роман Д. запевняє, що знайшов її під час служби і випадково привіз додому. У суді солдат сказав, що має бажання продовжити проходження військової служби.

Цю справу розглянула суддя Наталія Добош, яка дослідила усі матеріали та аргументи, а також дані про обвинуваченого, зокрема, що він є раніше не судимим та посередньо характеризується за місцем проживання.

Суддя призначила Роману Д. покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити у апеляційному суді.