Військова частина відмовила солдату у звільненні зі служби для догляду матір’ю із другою групою інвалідності. Причиною стало те, що у жінки є інші родичі, які могли здійснювати догляд. Військовий виграв справу у Львівському окружному адміністративному суді, який визнав відмову частини протиправною та зобов’язав її звільнити позивача зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили наприкінці листопада 2025 року, до суду звернувся військовослужбовець, якому у серпні 2025 року відмовили у звільненні зі служби для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності. Позивач вважає, що має підстави для звільнення, тому звернувся до суду.

Представник військової частини вказав, що умовою для звільнення зі служби у цьому випадку є відсутність інших сім’ї першого чи другого ступеня спорідненості. Однак у матері позивача є ще двоє доньок. Цю справу розглянув суддя Назар Костецький, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

Суддя встановив, що батько позивача має третю групу інвалідності та важко хворіє, а обидві сестри – є військовозобов’язані. Одна виховує дитину з інвалідністю, а у іншої є чоловік з третьою групою інвалідності.

Відмову військової частини звільнити солдата визнали протиправною та зобов’язали прийняти відповідне рішення.

«Для ефективного захисту прав позивача суд вважає за необхідне зобов’язати відповідача прийняти рішення про звільнення солдата з військової служби за підпунктом «г» п.2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» за сімейними обставинами у зв’язку із необхідністю здійснювати догляд за матір’ю, яка є особою з інвалідністю ІІ групи», – вказано у рішенні суду, яке ще можна оскаржити.