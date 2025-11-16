На Львівщині мобілізований чоловік спробував підкупити начальника відділення протидії обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. За хабар солдат хотів ухилитись від проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та перевестись у іншу частину. Офіцер повідомив про пропозицію хабаря правоохоронцям і після передачі грошей чоловіка затримали.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі, уродженця Донеччини мобілізували на військову службу, але він запропонував начальнику відділення протидії обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хабар за вплив командира частини. За хабар мобілізований хотів ухилитись від проходження БЗВП, перевестись у іншу частину, де вирішити питання про отримання бронювання.

Передача грошей відбулась 5 листопада 2025 року на території контрольно-пропускного пункту військової частини. Солдат передав офіцеру 2000 доларів хабаря, з яких 1000 доларів назвав бонусом за сприяння у вирішенні питань.

Після передачі грошей військового затримали. Відомо, що начальник відділення діяв під контролем поліції, оскільки він звернувся до правоохоронців із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Щодо солдата порушили кримінальну справу за ч.1 ст.369-2 ККК, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю сплати 60,5 тис. грн застави. Досудове розслідування триває.